《後宮甄嬛傳》續集、2018年推出的《如懿傳》，不僅周迅演技再度讓人驚豔，連帶嬪妃們都受到廣大關注，各小主都很有個人特色，其中，飾演「白蕊姬」玫貴人的何泓姍，不但戲裡受皇上寵愛，誕下龍子，現實中的她也是個討喜的小清新，但何泓姍最近公開一組照片，竟解放尺度，透視禮服辣秀美胸，截然不同的風格讓人相當驚訝。

女星何泓姍在《如懿傳》中飾演的「白蕊姬」，是乾隆第一個收入後宮的女子，原是一名琵琶樂伎的她，先被如懿的母家買下，僅16歲就被送入宮裡，一度被認為是如懿安插的人馬，結果其實是為太后甄嬛所用，受寵的白蕊姬很快成了玫貴人，幸運懷上乾隆登基後第一個孩子，不料卻遭心機用毒，誕下了雙性人畸胎，最終失寵，還被賜鴆酒慘死。

以清甜氣質聞名的何泓姍，曬出長禮服美照，解放美胸。(取材自何泓姍微博)

何泓姍演出《如懿傳》後大爆紅，戲約不斷找上門，她陸續接演了《錦心似玉》、《天龍八部》等夯劇，幾乎都是清新甜美扮相，但日前她貼出一組美照，卻大大顛覆了形象，照片中何泓姍穿著一席粉底綴金緞帶的長禮服，布料是粗目針織透膚設計，她將一頭長髮盤起，不但露出天鵝長頸，還因桃心領低胸設計，讓纖瘦的何泓姍「北半球」見客，展現性感面貌。

何泓姍搭配照片寫下：「猜我在哪裡？吃個火鍋唱個歌，開心」，心情相當好，跟粉絲大方互動，這組辣照被誇驚豔，網友直呼「超級喜歡這造型的你」、「真的太漂亮了」、「今天的美貌也在我的心裡收藏」，至於何泓姍說的去吃火鍋，眾人猜測她回了趟老家，應該在重慶吃著名物火鍋了。