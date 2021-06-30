新華社30日報導，中共中央組織部中國共產黨黨內統計公報，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底淨增323.4萬名，增幅為3.5％。中國共產黨現有基層組織486.4萬個，比2019年底淨增18.2萬個，增幅為3.9％。其中基層黨委27.3萬個，總支部31.4萬個，支部427.7萬個。

首先，中共黨員隊伍：

黨員性別、民族和學歷：女黨員2745.0萬名，占黨員總數28.8％。少數民族黨員713.5萬名，占7.5％。大專以上學歷黨員4951.3萬名，占52.0％。

中共黨員年齡：30歲以下1255.3萬名，31至35歲1112.6萬名，36至40歲939.0萬名，41至45歲876.0萬名，46至50歲938.2萬名，51至55歲867.1萬名，56至60歲833.7萬名，61歲以上2693.0萬名。

入黨時間：中共建政前入黨13.4萬名，成立後至中共十一屆三中全會前入黨的1455.5萬名，十一屆三中全會後至十八大前入黨的6094.3萬名，十八大以來入黨的1951.6萬名。

黨員職業：

工人（工勤技能人員）648.1萬名，農牧漁民2581.7萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1507.5萬名，企事業單位、社會組織管理人員1061.2萬名，黨政機關工作人員777.3萬名，學生306.7萬名，其他職業人員720.5萬名，離退休人員1911.8萬名。

其次，發展黨員情況：

2020年1月1日至2021年6月5日共發展黨員473.9萬名，其中，2020年1月1日至12月31日發展黨員242.7萬名，2021年1月1日至6月5日發展黨員231.2萬名。

性別、民族、年齡和學歷：發展女黨員212.4萬名，占44.8％。發展少數民族黨員45.1萬名，占9.5％。發展35歲及以下黨員382.4萬名，占80.7％。發展具有大專及以上學歷的黨員222.0萬名，占46.8％。

發展黨員職業：工人（工勤技能人員）27.3萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員68.5萬名，企事業單位、社會組織管理人員49.8萬名，農牧漁民79.5萬名，黨政機關工作人員27.4萬名，學生187.2萬名，其他職業人員34.1萬名。在生產、工作一線發展黨員247.0萬名。

再者，中共黨內表彰情況：

2020年1月1日至2021年6月5日全大陸各級黨組織共表彰先進基層黨組織15.3萬個，表彰優秀共產黨員77.3萬名，表彰優秀黨務工作者17.1萬名。

四、申請入黨情況：

截至2021年6月5日，全大陸入黨申請人2005.5萬名，入黨積極分子1005.7萬名。

五、中共組織情況：

中共地方委員會。全大陸共有各級地方委員會3199個。其中，省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2771個。

城市街道、鄉鎮、社區（居委會）、行政村黨組織。全大陸8942個城市街道、29693個鄉鎮、113268個社區（居委會）、491748個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9％。

機關、事業單位、企業和社會組織黨組織。全大陸共有機關基層黨組織74.2萬個，事業單位基層黨組織93.3萬個，企業基層黨組織151.3萬個，社會組織基層黨組織16.2萬個，基本實現應建盡建。