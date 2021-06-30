35歲以色列籍女星蓋兒加朵（Gal Gadot）和富商丈夫亞隆凡薩諾（Yaron Varsano）結婚13年，育有兩名千金Alma、Maya，今年3月宣布懷第三胎，今（30日）發文分享順產的喜訊，更PO一家五口的全家福，臉上盡是幸福的笑容。

蓋兒加朵30日透過IG報喜，宣布第三胎小女兒Daniella平安誕生，「我甜蜜的家，我無比感激和快樂（以及疲憊），我們很高興迎接丹妮拉加入我們的家庭，我會送你們所有的愛與健康。」照片中，她躺在床上，大方素顏入鏡，即便沒有彩妝襯托仍美到驚艷，根本不像剛生完寶寶的媽咪，女兒則抱著妹妹露出燦笑，一家五口和樂融融，相當溫馨，吸引229萬網友按讚、留言恭喜。

蓋兒加朵體育細胞活躍，出道前曾在以色列國防軍服役2年，2008年正式踏入演藝圈，參與電影《玩命關頭》第4、5、6集打開知名度，更在2013年挑大樑演出《神力女超人》真人版女主角一炮而紅，不僅擠進富士比最會賺女星前十名，還成為全球新一代女神，只不過她早已名花有主，曾在訪問中透露，2006年為了修護情傷到沙漠參加團體活動，因緣際會認識丈夫，被對方善良又貼心的個性打動，主動將手放在他的大腿，交往2年後走入家庭，蓋兒加朵還為了老公刺青，只不過她害羞的說不能透露部位。