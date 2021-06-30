台北市中山區某服飾店的鄭姓男店員，見穿著裙裝的蕭姓女同事正忙著工作，竟3度把手機放在她行經的路線上，用腳將手機移置蕭女裙底偷拍，結果因手機補光燈開啟被抓包。台北地院審結，依竊錄身體隱私部位罪判鄭男2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

檢方起訴指出，鄭男原任職服飾店，利用蕭女穿著裙裝，在店內整理衣物的機會，分別在去年10月10日晚間10時6分、10月11日下午1時37分、4時5分，3度開啟手機的錄影功能及補光燈，鏡頭朝上放置地上，然後用腳壓住手機移至蕭女裙底偷拍。

蕭女察覺有異，當場抓包鄭男的偷拍犯行，儘管鄭男傳LINE訊息解釋及道歉，蕭女仍報警提告，鄭男後來也被服飾店開除。

偵審期間，鄭男承認偷拍犯行，供稱偷拍影片已經刪除了。北院痛批鄭男嚴重侵害他人隱私，所為實不可取，考量他有意願賠償蕭女，但雙方對於和解條件有落差，未能取得諒解，依法判刑。