29歲女星鄭爽氣質清新，原本前途看漲，今年初卻因舊愛張恒爆料找代孕又棄養，使鄭爽一夕間工作全無，還被廣電總局封殺。而張恒5月贏得兩個孩子的獨立扶養決定權後，仍沒放棄爆鄭爽黑料，近日他曬出和鄭爽堂弟鄭鑫的對話截圖，透露鄭爽又逼人墮胎，這次的對象竟是鄭鑫的太太。

今年初張恒爆料與鄭爽熱戀時到美國找代孕，情變後鄭爽不希望孩子影響到她工作前程，脫口說出：「這孩子真的打不掉，媽的，我都煩死了」，不僅毀了形象更沒道德。而張恒近日不斷在網上跟鄭爽的粉絲開戰，28日他分享與鄭鑫對話紀錄，寫下：「希望每一個孩子都能夠健康成長，也希望你（弟弟）（其實為堂弟）最後有拿回本就應該屬於你的勞動成果，原來讓人做事，還不簽合同，最後耍賴，是這一家人的優良傳統」，曝鄭爽逼堂弟的太太墮胎，還積欠堂弟350萬人民幣（約1500萬台幣）的工資。

張恒曬出鄭爽堂弟語音檔。（圖／翻攝自微博）

從音檔中可知疑似鄭鑫說目前也在找鄭爽拿錢，本來因為都是家人不想踩鄭爽，但因為對她所做所為實在不能理解，關於張恒先前陸續爆的料，鄭鑫也坦言知情，也很不爽鄭爽長期欠他約350萬人民幣的酬勞，畢竟自己還有家室要養，並批評鄭爽：「妳為了妳的感情生活，妳讓我選擇把我的孩子打掉」。

另一名自稱是鄭爽堂弟的網友出面澄清。（圖／翻攝自微博）

鄭鑫進一步說，因為老婆要生孩子，自己因此在跟鄭爽要錢時被對方嗆：「沒有錢就打掉，不要學人家生孩子！」鄭鑫更稱全家族都知道鄭爽欠他一筆錢，但鄭爽父親卻說這筆錢是喝酒時亂說的話，不算數，讓他傻眼。消息曝光後，另一名自稱是鄭爽堂哥、微博網友「ataoa」則發文力挺鄭爽，說鄭爽平時很幫助家人，不要聽信抹黑爆料，而該網友的帳號也被鄭爽母親追蹤認證身分，眼見醜事一樁接一樁曝光，鄭爽本人對此暫無回應。