彰化市長林世賢，研議媒合網路平台上架推廣彰化名產。（林世賢臉書）

日前上演熱烈勸退彰化知名蛋黃酥排隊事件，讓彰化名產再紅一波，彰化市長林世賢表示，可是「公共關係行銷」的絕佳撿尾刀好機會呀，再次敲鑼，一起來分享所喜愛的彰化市蛋黃酥名店，將研議媒合網路平台上架推廣，讓這甜鹹古早味，再次風行。

「不過是蛋黃酥，為什麼麼這麼瘋？」近幾年來不二坊蛋黃酥蔚為風潮，掀起排隊人龍，成了彰化街頭風景，名產越來越火，中正路都被封為蛋黃酥大街了，賣蛋黃酥的店家越來越多，而排隊人潮，早不侷限中秋前後了，幾乎一年到頭都排隊。

彰化能有人氣熱點，大家都很祝福也與有榮焉，但問題在車水馬龍的要道上，排隊引起交通問題，每每還要勞動警察來維持秩序，企業社會責任也引發廣泛討論，幾乎都不解，為什麼不加入現代通路，「飢餓行銷」手法並不足取。

這次碰上疫情嚴峻，排隊不僅是交通問題，還有成為疫情破口的危險，在彰化縣市長投入勸導溝通之後，名店終於破天荒，願意接受電話預約了。

彰化市長林世賢表示，危機就是轉機，這次疫情，讓許多店家的網購大幅成長，傳統經營的店家為了生存下去，也都增加網購選項，把對消費者的服務，做到更好，畢竟不是人人都方便到現場買。

林世賢表示，彰化有許多特色產品並提供宅配服務，是防疫期間居家陪伴的好吃食更是中秋預購的好選擇，且經查證，彰化市的蛋黃酥名產店，大多有網路購物，不用排隊，符合防疫規定。名店除了不二坊，還有麥仕佳專業烘焙坊、彰化復興珍、喜洋洋烘焙美食、彰化卦山燒、林記糕餅舖、紀家烘焙坊等等，不勝枚舉。

名店不只一家！架平台行銷彰化特產話題一拋出，立馬掀起很多人接龍，「大元的彩頭酥及鹹麻糬」、「後站玉華珍甜麻糬更有彰化特色耶」、「大元的蛋黃酥也很讚」，迴響熱烈，讓人看了都想嘗一嘗。

在疫情衝擊之下，不少店家都關門了，但還是有很多用心的店家，用心拚搏，用好品質，更好的服務行銷，在危機關頭，打出一片天。