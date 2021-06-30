高市衛生局針對高雄鳳山某大樓進行環境消毒。（高市環保局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄鳳山區某大樓昨驚傳有疑似確診個案，高市府緊急召回大樓60戶、逾百人做PCR採檢，並全數送往防疫旅館隔離14天，未料引發爭議。高市議員黃紹庭爆料，仁武群聚案有確診者住同棟大樓才會擴散疫情，質疑市府這1周以來毫無作為，才會讓這名疑似確診者昨早自行去篩檢驗出陽性，萬一同住家人又染疫的話，是否又成另一個群聚事件，狠酸市長陳其邁「這次不能再怪恩主公醫院了」。

網友在PTT也怒轟，市府作為欠缺妥當，「做比威權國家還蠻橫的手段，還好意思再吹民主體系下的防疫策略嗎？」除了入境管制有哪個民主政體把PCR陰性的公民強制隔離的？高雄市直接封大樓驗PCR還不論陰陽全部隔離而且直送防疫旅館「消費」。

黃紹庭接獲民眾爆料指出，上周市府所公布的仁武群聚案有確診者就住在鳳山該棟大樓內，質疑市府有無確實做疫調、找足跡、匡列採檢，否則為何時隔1周，還讓病毒傳染出去，恐釀另一個群聚感染風險。

黃紹庭透露，居住在鳳山這棟大樓的1位民眾因身體不適，昨早到醫院採檢PCR驗出陽性，市府才大動作清樓，但若其有同住家人，也都染疫的話，後果不堪設想。這1周以來，市府根本毫無作為，放任病毒潛伏，直到事件爆發後，才用非常手段，直接將同住大樓的住戶，全部送到防疫旅館，引發民怨。

對此，高市衛生局今早回應，高雄市昨日上午接獲實驗室通知檢出一名陽性反應個案後，立即啟動疫調並執行相關必要的防疫措施，確認與仁武區家庭群聚案件相關有群聚感染風險，基於流行病學關聯研判整棟大樓極可能存在共同接觸傳染風險，市府防疫團隊以最快速度清空個案所在某大樓所有住戶，共採集PCR檢體181人、快篩245人，檢驗結果均為陰性。