7月起一批大陸經濟類新規即將實施，領域涉及企業經營、金融財稅、汽車等層面，包含機車出現排放危害將被召回、8種情況將被終身禁入證券市場、涉企經營許可事項審批取消等，具體如取消68項涉企經營許可事項，取消審批後，企業取得營業執照即可展開經營。同時大陸國務院還將推進電子證照，力爭2022年底前實現涉企證照電子化。

而近日大陸證監會發佈修訂後《證券市場禁入規定》，包含從事欺詐發行、內幕交易、操縱證券市場等違法行為；故意出具虛假重要證據，隱瞞、毀損重要證據等8類情形，可對有關責任人員採取終身證券市場禁入措施，並於7月19日正式上路。

此外，註冊制實施以來，滬深交易所2020年底正式發佈新修訂的退市規則、加快退市節奏。其中新增的市值退市指標，自新規發佈實施滿6個月後施行，也於7月1日起正式生效。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，上市新規明確「1元退市」、「連續20 個交易日市值均低3億元（人民幣，下同），意味著一些股票如果價格跌至1 元附近，市值低於5 億元並持續縮水，被退市的可能性將會大增。

在汽車領域方面，7月也上路施行《機動車排放召回管理規定》，要求由於設計、生產缺陷導致機車排放大氣污染物超過標準的機車，經相關部門調查認為存在排放危害，大陸國家市場監督管理總局應書面通知機車生產者實施召回。