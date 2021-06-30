47歲女星翁嘉穗不只擁有冠軍港姐的美名，她還是幸福人妻，翁嘉穗與大她20歲的七海化工集團主席鄔友正結婚22年，幸福組成一家四口，身為貴婦的翁嘉穗保養有術，她也不吝嗇展現好身材，翁嘉穗穿著前後豪開深U洋裝，短裙還解放一雙纖細美腿，絕佳狀態超不科學。

翁嘉穗在1997年以溫哥華海外佳麗身份，參選香港小姐競選，她一舉拿下香港小姐冠軍，還獲得「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」，風光成為四料冠軍，翁嘉穗接著在1999年嫁給大她20歲的七海化工集團主席鄔友正，甜蜜升格當貴婦，翁嘉穗隔年生下大兒子後，接著在2015年以41歲高齡生下小兒子，幸福組成一家四口。

翁嘉穗辣穿前後豪開深U的短洋裝，美胸、白嫩美背和長腿全都露。（圖／取材自翁嘉穗Instagram）

翁嘉穗近年也一改低調態度，開IG分享生活，翁嘉穗近日就分享出席時尚活動照，只見她辣穿前後豪開深U的短洋裝，翁嘉穗的美胸和白嫩美背全都露，而往下一看，短裙還解放一雙纖細美腿，凍齡有術的翁嘉穗，整體狀態相當不科學，完全不像是兩個孩子的媽。

而翁嘉穗不只身材保養得宜，她的臉蛋也超防腐，翁嘉穗昨就曬出在銅鑼灣商場拍的美照，翁嘉穗肌膚白到發光、五官俏麗，整個人看起來就像女大生，同時，翁嘉穗還幽默寫下：「好漂亮！（我是說佈置）」，曬美照還大方自嘲，翁嘉穗更是逗樂一票網友。