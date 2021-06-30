全球纖維的需求量年成長率約為3.3％，其中又以人造纖維需求年成長率5％至6％更為顯著。儘管人造纖維的年成長率維持持續成長，但臺灣地區的需求卻因為下游產業外移而逐漸減少。有鑑於此，新昕纖(4406)近幾年來積極提升特殊紗種的開發與銷售，該公司在運動服飾領域的新品研發已有成果，並陸續出貨。今年前5月新昕纖營收1.86億元，年增逾2成，首季獲利也轉虧為盈，EPS為0.11元。

據統計2018年至2023年年全球整體服飾及運動服飾的成長率分別為4.4%及6.1%，可見運動服飾市場的成長遠大於一般服飾市場；而運動服飾的素材需求又偏向環保與生質來源，這也是新昕纖未來的研發方向。新昕纖將以策略聯盟方式與布廠緊密結合，搭配本身生產加工絲之優勢，強化新素材產品之開發，配合靈活的行銷拓展，以提升營收與獲利。預期110年度特多龍加工絲銷售數量為1.2萬噸。

新昕纖表示，將持續運用環保與生質素材開發高附加價值之紗種，尤其是特殊機能性的產品，並逐步改進產品結構，並尋求可延伸發展的下游相關產業，評估投資併購之可行性，以核心能力為基礎，將營業範圍擴大並延伸。