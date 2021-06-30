元大金(2885)旗下子公司元大證券、元大銀行四個綠電據點供電，規劃每年採購55萬度綠電，為國內金融業採用「商辦綠電」模式直接採購再生能源，持續往2022年全集團總綠電使用率10％目標邁進。

元大金再生能源使用策略從採購再生能源憑證（T-REC)階段，進階實踐再生能源購電協議（PPA)，此次與再生能源售電業者瓦特先生合作，第一階段綠電採購計畫，於元大證券西門分公司、台中分公司及元大銀行營業部、台中分行四個據點正式供電，第二階段計畫預計擴大到集團旗下其他子公司；並加入由綠色和平組織發起的《RE10x10 氣候宣言》倡議行動，以實際作為對抗氣候變遷。

甫落幕的七大工業國組織（G7）高峰會在會中承諾，至2030年減少一半溫室氣體排放。元大金2019年簽署科學基礎減量目標（SBT），完成類別一、二盤查，為台灣首家倡議的綜合金融公司，2020年也已啟動全集團投融資溫室氣體排放盤查與揭露。截至2020年底，元大金旗下316處營業據點全數通過ISO 14064-1溫室氣體查驗；此外，2020年全集團碳排放量23880公噸，較2017年下降接近8個百分點。