工控記憶體品牌廠宇瞻(8271)籌組DDR5生態鏈聯盟、整合關鍵技術有成，繼推出DDR5 UDIMM後，領先業界發表首款DDR5 SODIMM工業級記憶體；支援最高等級抗硫化加值技術，鎖定具高效能運算需求的嵌入式系統與工業電腦，推助客戶加速產品開發進程。

宇瞻此工規DDR5 SODIMM產品，目前已送交Intel測試驗證，最快將於2021年第三季開放產品相容性測試，預計於2022年進入量產階段；將可加速新世代工業電腦開發與產品商業化時程，助客戶無縫接軌最新DDR5處理器平台應用，搶得市場先機。

支援DDR5最新處理器平台可望於今年下半年陸續推出，相關的產品設計研發也隨之展開。看準目前市場上仍未有SODIMM規格的DDR5記憶體可供開發測試，可能導致工業電腦研發進度延遲、甚至拖累新世代產品上市時間；宇瞻提早半年完成業界首款DDR5 SODIMM工業級記憶體研發，鎖定具高效能運算需求的嵌入式系統與工業電腦，推助客戶加速產品開發進程，為正值跨世代交替的DRAM市場做好萬全準備。

宇瞻與策略夥伴合作，串聯晶片、平台、關鍵零組件、測試軟體與SPD燒錄器廠商推動DDR5生態鏈聯盟，於新世代DDR5記憶體的開發過程中主動出擊，協助客戶超速部屬，提早進行產品研發測試。宇瞻最新DDR5 SODIMM記憶體專為工控應用設計，支援最高等級抗硫化加值技術；相容於Intel第12代Core行動處理器Alder Lake，提供16GB與32GB兩種容量選擇，預計於2022年進入量產階段。