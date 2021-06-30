台股受科技股表現躊躇影響，近期指數呈現高檔震盪。凱基投顧出具報告認為，台股獲利自首季財報公布後已再度上修6％，看好三大催化劑將推升台股脫離盤整格局、繼續創高，科技股與非科技股將呈現健康輪動，將台股指數今年高點自17500點調升至18500點。

凱基投顧指出，科技股過去一季面臨手機需求下修、美債殖利率竄升導致評價減損的雙重壓力，使得科技股整體股價表現裹足不前，造成台股指數呈現高檔盤整。使得貨櫃與原物料等非科技股在此期間雖大漲，台股指數卻難以推升。

展望下半年，隨著科技股所面臨的雙重壓力逐漸減緩，加上迎來蘋果iPhone 13拉貨潮，凱基投顧認為將有助部分資金回流科技股。而非科技股儘管股價漲幅已大，但在迎來歐美經濟解封以及美國即將大興土木下，亦將有利原物料實質需求推升。

同時，凱基投顧看好三大催化劑將推升台股脫離盤整格局、並繼續創高。首先，台股獲利自首季財報公布以來已再度上修6％，隨著7月中旬企業財報季來臨，市場將再度認真檢視今年獲利上修事實、以及明年獲利上修潛力。

其次，蘋果iPhone 13拉貨潮與歐美經濟解封帶動的庫存回補潮，可望支撐下半年業績表現，並帶動科技股與非科技股健康輪動。最後，通膨帶動美債殖利率竄升導致評價修正的最壞情況已過，預期5月已是今年通膨最高峰，下半年將逐漸紓緩。

為反應企業獲利持續上修、三大催化劑將推升台股，凱基投顧將調升台股今年高點預期，由原先的17500點調升6％至18500點，並看好科技股與非科技股將呈現健康輪動，偏好族群包括蘋概、NB、雲端／數據中心、電動車、成衣／製鞋、自行車、周期性類股等。