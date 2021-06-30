因市場正等待本周官方公布6月非農就業數據，以及等待聯準會(Fed)針對目前通膨率表態，因此買盤多為保守謹慎，令金價盤整，分析師表示，若聯準會過於鷹派，金價不排除創下近5年最差月度表現；截至台北時間6月30日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌1.9美元，報每盎司1761.7美元。

7月白銀上漲0.009美元，報每盎司25.91美元。

7月白金下跌4美元，報每盎司1066.6美元。

9月鈀金上漲7.8美元，報每盎司2689美元。(商品行情網)