福爾摩沙台新夢想家球團於今日宣布，將與球員李德威再簽下兩年延長合約。台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團對於李德威上個賽季的亮眼表現給予高度讚賞，除了延長合作時間之外，也提高待遇，「很開心可以在夢想家看到『進化版』的寶島魔獸，期待他持續突破自我！」

李德威去年加盟台新夢想家（原為寶島夢想家），離開效力十年的裕隆納智捷籃球隊，轉戰P. LEAGUE+，首季他即展現脫胎換骨的決心，除積極訓練、調整體態減重之外，更為了配合球隊訓練，舉家搬遷至彰化，全心全意專注於賽場上。

2020-21賽季，李德威在PLG擁有一個全新發揮的舞台，他也把握機會展現實力與訓練成果，獲台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）的信任與重用，例行賽平均上場近37分鐘，繳出8.5分、8.27籃板的亮眼成績，成為隊上倚重的禁區守護神，更獲得PLG「年度防守第一隊」的獎項，表現備受肯定。

「德威是一位非常有潛力的球員，不但身材條件很好，攻守兩端表現也都很出色。」總教練朱利爾斯表示，李德威是隊上的靈魂人物，也是球隊陣容中最不可或缺的球員之一。

李德威轉戰PLG賽場宛如「蛻變」一般的表現，並受到球隊倚重，付出的努力也獲得「升級」合約，李德威提到非常感謝球團的信任，但也謙虛地坦言仍有許多細節需要加強，「基本上會給自己打70分，雖然有把握機會證明自己，但很多地方都可以更好，雖然現在因為疫情能做的訓練有限，但在開賽前一定會補足上一季沒有做好的部分，調整到最佳狀態。」

談到新賽季的目標，他也直接的表示，就是希望能夠與隊友一同朝著總冠軍邁進！「一步一步來，先達到教練每天訓練的要求、做好每件事，好事自然就會發生。」