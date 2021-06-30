女神林志玲曾公開說過是劉德華的粉絲，2人還一起合作電影《天機：富春山居圖》，不只讓林志玲圓夢，他們更是結為好友，然而2019年林志玲和日本男星AKIRA（黑澤良平）風光結婚，許多圈內大咖都受邀就是不見劉德華，曾讓他感到非常受傷，對此，林志玲也給出解釋。

林志玲和劉德華因拍電影《天機：富春山居圖》結識後，2人曾一起上節目《魯豫有約》，當時林志玲坦言自己將劉德華當成偶像，還稱讚對方是典型完美男人，在工作上十分敬業、認真打拚，一開始只是覺得劉德華帥，深入瞭解後會發現他真的是大家的典範，非常有魅力。

林志玲也曾在金馬獎上向劉德華獻上擁抱，當時還引起轟動，在抱劉德華之前，她還先特別先將皮草脫掉，交給一旁的梁朝偉，等結束後，劉德華還替她穿上皮草，讓林志玲忍不住驚呼，「這一個畫面請永遠幫我保存下來」，然而林志玲前年和AKIRA結婚，邀請了好友蔡康永、小S、林依晨、邱瓈寬等人，就是不見劉德華。

事後劉德華被問到此事，他也坦承「志玲變了，十分的小氣」，自己還曾打電話去問林志玲他怎麼沒受邀，「為什麼結婚沒請我，最後竟然被她拒絕了！」林志玲當時調侃他，「說如果我來了，大家都會關注你，誰會注意到她」，真相大白逗趣的原因也讓全場笑翻。