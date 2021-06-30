高傳染力的新冠肺炎Delta變異株入侵，雲林縣27日清查一名曾與屏東縣染上Delta病毒株的白牌計程車司機的外籍移工，採檢結果是陰性。為防範移工族群接觸傳染風險，雲林縣府將於濁水溪沿岸鄉鎮找一處快篩點，呼籲不論合法雇用、逃逸移工都可快篩，保證沒有罰則問題，地點很快會公布。

一名租屋於二崙鄉的逃逸移工23日曾與屏東縣新冠肺炎Delta病毒株確診者的接觸者（一名白牌司機）有過接觸，經過清查與匡列篩檢，該逃逸移工與他租屋處一家人5人共6人，PCR檢驗都是陰性，暫鬆一口氣。

雲林縣府對於移工族群的接觸史極為憂心，縣長張麗善表示，雖然目前採檢陰性，但她很擔心會有黑數，將在「溪北線」，也就是濁水溪沿岸鄉鎮找一個定點，呼籲所有外籍移工，不論是雇主聘用的或是來幫忙朋友的移工都出來快篩。

張麗善強調，縣府只是想要堵住防疫缺口，不會有任何的罰則，沒有遣送、收容、罰款，移工們都盡量出來快篩，地點很快就會公布。