嘉義縣今30日宣布，受限疫苗有限，這波72至74歲疫苗接種以嘉義縣民為主，暫不開放非縣籍以外民眾接種。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市莫德納疫苗開放預約施打，3小時內7700劑就預約額滿，由於嘉義縣採到場施打免預約，擔心擠打潮占到縣民額度，嘉義縣今（30）日宣布，受限疫苗有限，這波72至74歲疫苗接種以嘉義縣民為主，暫不開放非縣籍以外民眾接種，縣長翁章梁向非縣籍民眾說對不起，縣民優先。

翁章梁說，打疫苗是目前防疫首重，嘉縣第4波疫苗擴大接種站7月1日正式開打，這次獲中央撥配3萬1360劑莫德納疫苗，第1批1萬2600劑於1日開始施打，第2批7700劑、第3批1萬1060劑將由中央視接種情形撥配，但受AZ不良事件影響，許多民眾棄AZ、鍾情莫德納。

翁章梁強調，受疫苗數量限制，擔心擠打潮，為維護縣民權益，開放72歲至74歲民眾優先，打破往例不開放非縣籍以外民眾接種。嘉義縣議員林緗亭說，確實有不少民眾反映縣市緊鄰，大家都想打莫德納，擔心人潮流動，會排擠到縣民權益，經反映後縣府從善如流，這波才會以縣民為主。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋說，嘉義市雖採線上預約，但民眾登記時只要寫嘉義市居住地一樣可以預約成功，所以接種對象並不是都設籍嘉市，只是疫苗配發是以設籍人口按比例配發，加上就近接種政策，設籍其他縣市民眾占名額本來就難以避免。