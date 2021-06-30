【LIVE直播】新增54例本土＋8死 明抵台41萬劑莫德納如何分配？ 陳時中記者會說明｜2021.06.29

衛福部長陳時中日前證實，自購41萬劑莫德納疫苗會在30日進來，引發各界關注。對此，行政院長蘇貞昌今在臉書曝光照片，表示「41萬劑莫德納，凌晨三點多從阿姆斯特丹出發，預計下午五點抵達國門！」

台灣目前疫苗到貨短缺，疫苗接種率僅約4％，外界都期盼疫苗盡速到貨，疫情指揮中陳時中日前證實，今日將有41萬劑莫德納疫苗抵台，蘇貞昌今在臉書發布疫苗裝載上機照片。

蘇貞昌在臉書指出，在全球面臨疫苗短缺時，感謝友邦們的慷慨贈送，但政府對外購買的疫苗也會陸續到貨，七月起政府將擴大優先施打對象類別，而只要疫苗到貨順利，下個月也會繼續擴大施打對象，讓更多民眾能夠接種。

據悉，我國疫苗7月將大量到貨，除日本政府日前宣布要加碼捐贈的100萬劑AZ疫苗外，不排除仍有其他友邦予以協助；同時，我方採購的疫苗也會接續到貨，指揮中心將依照疫苗到貨期況，持續擴大優先施打對象。

至於疫苗接種對象持續擴大，行政院政務委員唐鳳設計的疫苗預約平台是否也將上線啟用，行政院官員表示，目前仍是依照指揮中心規畫的類別順序施打，都有造冊掌握對象，疫苗預約平台預計會在開放全國不限制施打對象時才會使用。