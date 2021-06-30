位於滋賀縣的琵琶湖是日本最大湖泊。琵琶湖是能盡情享受夏日戶外活動的著名觀光地之一。

【旅遊經 洪書瑱報導】

2021年全球雖然仍為新型冠狀病毒防疫措施在努力著，但人們並沒有因為疫情而放棄所有而坐困愁城，仍持續朝著未來緩慢地摸索前進！如全世界仍有新的建築、事業體開幕展現人類不認輸、不怕困難的生命力，甚至連日本最大的湖泊仍持續「進化」！您知道嗎？日本最大的湖泊是那裡呢？位於滋賀縣大津市的「琵琶湖」是日本最大的湖泊，湖岸線則為日本第二長、世界第三古老的湖泊，除了這一、二、三顯赫的排名外，宛若天空、湖面連成一線般的美景，更是一處能盡情享受夏日戶外活動的著名觀光地之一，在日本國內本就深受矚目，再透過SNS等的傳播，讓「這裡」更具知名度，而且園區設施仍持續進化著，即使今年因為全球發展被肺炎疫情所「綑綁」，今年仍有新設施在初夏時開幕與啟用。

日本滋賀縣大津市位於日本何處呢？遊客只要從日本高人氣的觀光地「京都」搭乘電車僅需約9分鐘，即可抵達能盡情享受山湖樂趣、自然遼闊的滋賀縣大津市。而位於大津市中西岸的琵琶湖中，能將美麗景緻一覽無遺，觀景設施也非常受到歡迎，其中備受矚目即是位於擁有美麗海灘近江舞子的豪華露營設施，於今(2021)年4月20日甫開幕，其中最為特別之處，即是能直接從客房露臺搭乘獨木舟，能攜家帶眷迅速遠離人群，悠閒在湖畔度過休閒時光！

位於「琵琶湖山谷」中的「琵琶湖觀景台」除了因能享受自然豐饒的視野而廣受好評之外，在4月24日設置有遮陽棚的絕景長椅的新設施。此外，於4月28日，還附設餐廳的「湖景餐廳」也開放了新設的露臺席。

另外，園區也熱衷於從事教育觀光，在琵琶湖畔提供SUP及划艇等活動，今(2021)年9月起，也規劃開始提供能邊學習大津市當地特有歷史，邊感受大自然的自行車行程，同樣提供海上活動及企業研修等的「BSC水上運動中心」，在作好新型冠狀病毒防疫措施下，預計於暑假期間實施能讓孩童們在大自然之中學習的夏令營。

在大津市負責向國外傳播資訊的MICE推進室的島田先生表示，能輕鬆享受休閒活動及教育等，善用豐饒自然的觀光企劃正是大津市的魅力。在解禁且能自由出國時，希望來自國外的旅客們，也能安心且安全地體驗各種活動。

圖片：滋賀縣大津市政府觀光振興課提供