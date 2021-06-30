台中市疫苗殘劑施打由市府資訊網統一預約候補，民眾在施打前1日網路登記候補，由電腦隨機排序後公告名單；上線第一天大當機，網路上罵聲不斷。市議員賴佳微等指出，網友爆料亂數排序公告後竟撤下又更改名單。市府指出，各站點名單約近晚間10點完成全部公告，所有正式排序作業過程並全程錄影，絕無黑箱作業。

針對預約疫苗殘劑施打資訊平台，民進黨市議員賴佳微、江肇國、周永鴻說，疫情已消耗民眾很多精力，市府制訂殘劑施打預方式，讓民眾花費更多時間等待當機、重整頁面、每天重新操作，出現疑似黑箱作業離譜情形，市府應要正視市民的聲音，立定透明簡單又可靠預約機制。

賴佳微質疑，市府資訊系統「落漆」，且危機處理能力不足，網友揭露烏日快打站中籤排序出現公告撤回名單再公告，前後不一的重大瑕疵；原先第4順位者竟變成第9順位，抽籤需要市府公信力，不應該撤回公告再重新發布，且名單有明顯修改的痕跡，黑箱作業嫌疑令民眾失望。

江肇國、周永鴻表示，殘劑抽籤若真是亂數排序後選出，公告後就沒有再撤銷重新發布的理由。市府應該對有施打站重新公佈候補名單的狀況出面說明，解釋市民對系統公平與公開的質疑，並儘速處理預約問題，徹底解決當機空轉、亂碼卡死等情況。

市府指出，最初部份站點資料發佈，經檢視發現工作人員有誤植早前測試電腦隨機排序功能的資料內容，即測試資料非正式資料，故隨即進行更新，後續所有站點經正式隨機亂數並檢視核對才發佈於網站，各站點名單約近晚間10點完成全部公告作業，所有正式排序作業過程並有全程錄影，絕無黑箱作業。

市府強調，有關此次部份站點資料誤植為早前的測試資料，造成民眾誤解深感抱歉，下次定會加強人員作業檢核，以避免再度發生。