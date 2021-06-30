隨著到手疫苗的增加，政府也逐步開放公費疫苗接種對象施打，社福團體表示，行政院和中央流行疫情指揮中心應評估將「居家清潔、坐月子、陪伴照顧服務業」等對象至少納入第七類接種對象，也希望好的政策不要做半套，要做就要做好。

彭婉如基金會、台灣勞工陣線、婦女新知基金會、台北市社區服務人員職業工會等今(30)日召開線上記者會，彭婉如基金會執行長王兆慶表示，居家式服務人員跨足多個家庭式且深入私領域，每個人的寢室、客廳、餐廳都可能接觸到，以雙北地區來說，居家式服務人員為1152人，服務對象為7462個家庭，平均每人服務6到7個家庭，平均每人每1.5月就接觸一位新產婦的居家坐月子人員，也會協助病患或高齡長者居家清掃、膳食，以及外出就醫的陪伴照顧服務業人員。

政府規定現在長照人員也能施打疫苗，然而居家式服務人員有接觸老人的事實，尤其癌症、手術、慢性病的老人，居家作月子人員也有接觸到小孩，希望政府也能評估這些廣義的居家式服務人員，至少能納入第七類施打對象。

台北大學社工系助理教授王品表示，6月公布的公費接種疫苗對象第五類包含長照與社福機構相關人員，甚至也包含送餐人員，但是居家式服務人員名目上卻不屬於公費接種對象，可以看到國內有這麼一群服務人員沒有得到防疫政策上的幫助，不該以公費或私人之別來區分，而是基於科學與倫理共識一體納入，這才是公正平等的政策。

台北市社區服務人員職業工會理事簡鈺人說，打疫苗這件事至關重要，因為居家式服務人員分別要進入許多家庭，接觸相當頻繁，尤其現在都是居家辦公與上課，進進出出也讓雇主不放心，擔憂會成為破口，打了疫苗至少進出會比較安心。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，根據國外研究，疫情下女性職場性別平等倒退非常多，疫情後要追回需要很長的時間，尤其居家式服務人員很多是二度就業或是單親婦女，「好的政策不要做半套，要做就要做好。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午指揮中心記者會上回應，有很多相關職業類別都有提出列在第七類的要求，只要每個申請案子來，指揮中心都會針對人數與需求來評估，但偏向以既定類別儘速開放接種，之後再朝向全數開放，但也不會說不考慮。