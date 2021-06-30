中共中央組織部今日發布黨內統計公報，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底凈增323.4萬名，增幅為3.5％。

報告稱，中國共產黨現有基層組織486.4萬個，比2019年底凈增18.2萬個，增幅為3.9％。其中基層黨委27.3萬個，總支部31.4萬個，支部427.7萬個。

至於中共黨員情況，女黨員2745.0萬名，占黨員總數的28.8％。少數民族黨員713.5萬名，占7.5％。大專及以上學歷黨員4951.3萬名，占52.0％。

中共黨員的年齡分佈，30歲及以下黨員1255.3萬名，31至35歲黨員1112.6萬名，36至40歲黨員939.0萬名，41至45歲黨員876.0萬名，46至50歲黨員938.2萬名，51至55歲黨員867.1萬名，56至60歲黨員833.7萬名，61歲及以上黨員2693.0萬名。

中共黨員的職業類別，工人（工勤技能人員）648.1萬名，農牧漁民2581.7萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1507.5萬名，企事業單位、社會組織管理人員1061.2萬名，黨政機關工作人員777.3萬名，學生306.7萬名，其他職業人員720.5萬名，離退休人員1911.8萬名。