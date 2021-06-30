曾莞婷俏麗短髮代言防曬衣。（MAJOR MADE提供）

「本土劇女神」曾莞婷成「MAJOR MADE瞬涼登峰衣」最新代言人，身材火辣的大型戶外看板在信義區熱門商圈放送，嚴格飲食控制與勤奮運動的她，連馬甲線都呼之欲出。她這次在造型上也突破以往，以短髮視人，讓網友都以為她剪短髮了，她笑喊：「終於有一頭短髮可以活出自己！」並揭秘自己是戴假髮，原先有提醒品牌，自己不論戴什麼樣的假髮，都神似黃路梓茵（LuLu），兩人因此成為好姊妹，工作人員在拍攝現場看到她短髮造型，形容有如美少女戰士裡的水星仙子般優雅俏麗。

該品牌原先預定在5月正式宣佈曾莞婷為代言人，沒想到在發布前夕，遇到台灣疫情爆發，但原先預定的大型戶外看板得如期上線，等到正式官宣後，她代言的瞬涼登峰衣已經熱賣到缺貨了，粉絲紛紛私訊洗版能否追貨。曾莞婷笑說，她就算僅穿著它到家附近添購日常用品，回頭率也超高，「心情都美麗了起來！」

曾莞婷自認本身體感溫度較高，尤其在酷暑下，只要從室外走到室內，一不小心就容易濕身，此次接獲防曬涼感衣代言，讓她十分欣喜，怕熱的她，在穿上後體感溫度驟降，尤其該品牌全系列經由SGS專業檢測涼感極佳與最高A級防護規格，UPF50＋抗UV、紫外線阻擋率99％，終於可以「涼起來」！而品牌希望透過她代言，在她的形象與造型搭配下，讓機能服也能穿得很時髦。

而她近期因疫情，幾乎都宅在家追劇，日前買了一堆冰淇淋，還詢問朋友「聽說吃冰淇淋可以減肥？」幸好她是屬於吃不胖的體質。