新冠肺炎疫情衝擊百業，不少人收入驟減，部分店家在能力範圍內提供待用餐，讓需要的民眾免費索取食物，而一間在信義區的店家在過去兩個月中送出多份糧食，老闆收到一封由單親媽媽與小孩一同寫下的手寫信，內容讓他忍不住流下兩行淚。

一間在信義區的汽車美容店老闆29日在臉書社團《信義區三兩事》發文，內文透露，在過去兩個月中，他提供待用餐讓需要的民眾免費索取白米，但昨日他收到了一封由一位單親媽媽與小孩共同寫下的信件。

該名單親媽媽在信中寫下，因為疫情她失業，但老闆卻願意伸出援手幫助陌生人且不求回報，甚至在領取食物的當下，老闆和員工都非常親切又關心她們，她也向女兒機會教育，倘若長大後有能力，也要像那位老闆一樣幫助有困難的人。

手寫信的下半部則是孩童用彩虹筆所寫下的感謝信，用國字夾雜著注音符號整齊地寫著，「謝謝叔叔請我吃好吃的飯，長大以後我也要像您一樣，幫助別人！」並附上可愛的插畫。

「為什麼一早要讓我流淚……」該名老闆相當感慨地說，他也出身於單親家庭，這陣子很常和員工開玩笑說送出去的便當比自己吃的還多，但是卻非常有意義；老闆說，「人往往只是需要一點鼓勵或幫助，尤其在這非常時期，不要讓漠視，成為壓垮他們最後一根稻草。我很榮幸有這樣的能力，替大家做這件事，我還撐得住，有需要我可以幫您」。

文章曝光後，截至發稿時間已有近6千位網友留下表情貼，不少網友回應，「善的循環，這個社會就會越來越好」、「心美的雙方令人動容」、「這個社團到底是想怎樣啦 ? 衛生紙給我...」、「近來的人，已經不再用手寫傳遞訊息了。您真的值得。」、「我的重機很少洗，但一定要騎去給你鍍膜！」、「謝謝您，為社會上添了一份溫暖」。