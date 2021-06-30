大陸長城戰略諮詢29日在蘇州發佈《2021中國潛在獨角獸企業研究報告》顯示，2020年大陸潛在獨角獸企業數量再創高峰，同時顯示有超過7成、共309家企業分佈在「北上蘇杭深」5地，合計425家潛在獨角獸企業中，屬於前沿科技企業為260家，數量占比從2019年的48.6％提升至61.2％。

具體來說，2020年大陸潛在獨角獸企業分佈於39個城市，北京以117家的數量佔據首位，其次為上海84家，蘇州39家，杭州37家，深圳32家，廣州20家，南京、成都各11家，武漢10家，合肥9家，無錫6家，青島、寧波各5家、天津4家。

根據《21世紀經濟報導》引述該報告，從產業分佈來看，425家潛在獨角獸企業分佈在32個領域。其中創新藥與器械、數位醫療、人工智慧、企業數位服務、新能源與智能汽車的潛在獨角獸企業數量分列前5，合計占比44.7％。

此外，2020年大陸共有11家潛在獨角獸企業上市；2021年截至5月31日新增9家潛在獨角獸企業上市。在這20家上市企業中，有10家選擇在港交所、5家在納斯達克、3家在上交所、2家在紐交所上市。

據長城戰略諮詢提出的GEI中國潛在獨角獸企業標準，入選企業需同時滿足3個條件，包含第一是大陸境內註冊，具有法人資格的企業；第二是成立5年之內最新一輪融資的投後估值達到1億美元，或成立5至9年最新一輪融資的投後估值達到5億美元；獲得過私募投資且尚未上市。