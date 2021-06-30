喜歡搭載原生Android系列，且總是能在第一時間體驗到最新、最完整Android功能的Google Pixel系列手機嗎？知名財經外媒記者近期在個人電子報中分享，Google Pixel 5a預計將會在8月份發表，消費者們可以不用再久候。

關於Google Pixel 5a，它絕對可以算是一款命運多舛的新機。在今年4月份曾有爆料者指出受到全球晶片短缺的影響，Google已經取消了Pixel 5a。不過隨即Google即出面打臉爆料，親自證實Pixel 5a會在與去年a系列手機發表的時間點推出，換言之就是8月份（2020年Google在8月推出Pixel 4a在10月份推出Pixel 4a 5G）。如今，這個時間點也被財經外媒記者Mark Gurman證實，更添可信度。

Mark Gurman also mentions in his newsletter that the Pixel 5a should be announced and released in August. pic.twitter.com/30Turhtv0B — Saran (@SaranByte) June 27 2021

先前在Android 12 Developer Preview 3（簡稱DP3）的程式碼中，已有程式碼顯示代號Barbet的Pixel 5a，將會使用sm7250這一款晶片。根據高通（Qualcomm）官網，這就是Snapdragon 765G的代號。換句話說，Pixel 5a 5G會與2020年推出的Pixel 5（5G）以及Pixel 4a 5G一樣，都使用Snapdragon 765G晶片。換句話說，用的並非最新晶片，這會不會使得Pixel 5a 擁有更甜蜜的價格（Pixel 4a 5G台灣售價NT$15990），令人好奇。

不過值得一提的是，Google雖未明確分享原因，但先前澄清爆料傳聞時，即指出Pixel 5a僅會在美國與日本市場推出。若成真，那就表示自Pixel 3以來台灣都成為Pixel手機上市市場的往例將被打破。台灣民眾想要購入Pixel 5a只得自尋海外管道，略微不便。