配合政府防疫措施並持續搶宅食商機，肉多多火鍋7/1起推出第三波防疫套餐，優惠下殺至5折，其中500元有找的「雙人省長餐」(499元/原價998元) ，仍是主打肉多多火鍋向來自豪的大份量與優質肉品特色，二人同桌共享的套餐肉量上看1公斤。同時克服外帶冷藏的技術面問題，肉多多第三波防疫套餐也首度推出海鮮類的加點服務，希望能夠接續5月【買一送一】、6月的【買300送300】的門店爆單熱潮，在週末還出現訂餐後三小時才能取餐的榮景。

秉持著「滾石不生苔」的概念，肉多多火鍋在疫情期間的門店活動也不斷推陳出新，不僅讓基本盤的老顧客持續回訪，也成功吸引與開發出不少首度上門的消費者。樂多多集團董事長林少鈞指出，在三級警戒發佈、不開放店內用餐後，肉多多火鍋也暫時改變新的營運方式，原本門店用餐空間變成外帶套餐的生產線，希望積極以活動來帶出品牌聲量、強化回流客的黏著度，也同時讓門店運作持續動轉。以第三波活動主打的「雙人省長餐」為例，除了菜單上的600公克肉盤，綜合時蔬與火鍋丸餃組合也可以分別換成150公克的豬或雞肉，再加上下載「樂多多APP」成為會員，外帶取餐時可以立即兌換入會禮150公克的肉盤，超過1公斤肉量的雙人套餐不僅500元有找，更同時滿足嗜肉者在疫情期間的報復性需求。

除了打造「肉量炸裂」的用餐氛圍，針對因疫情影響到工作生計的餐飲從業人員，樂多多集團主動提供舞台，歡迎加入這個大家庭一起築夢；同時也提供擁有十萬肉粉的官方粉絲專頁，讓規模較小的店家有機會讓自家產品或活動曝光。至於疫情下營運碰到瓶頸的餐飲同業，樂多多集團也很樂於提供相關整合管理與行銷的協助。