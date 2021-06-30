二十大工業國集團(G20) 外長周二在兩年來首次的面對面會議上呼籲各成員國為新冠疫情和氣候緊急情況等全球危機採取多邊應對措施。美國國務卿布林肯（ Antony Blinken）則重申有必要向較貧窮的國家提供更多疫苗。

這場在義大利南部城市馬泰拉（Matera）舉行為期一天的會議，聚焦於如何在疫後加強合作和振興世界經濟，以及如何促進非洲的持續發展。

義大利外交部長Luigi Di Maio表示，這場大流行病凸顯出國際共同應對跨國界緊急情況的必要性。

G20成員佔全球國內生產毛額（GDP）逾80%、占全球貿易約75% ，以及占全球人口約60%。

由最高外交官員親自出席這場會議的國家包括美國、日本、英國、法國、德國和印度。中國、巴西和澳洲的外交部長選擇以線上方式參與會議，而俄羅斯和韓國則派出副部長出席。

德國外交部長Heiko Maas表示，他對北京和莫斯科當局未親自到場感到遺憾，他表示：「我們需要與俄羅斯和中國對話」。Maas在前往會議時表示，他認為中國和俄羅斯藉由提供新冠疫苗來提高他們在某些國家的地位，他將對此表達不滿，他表示：「提供疫苖並非該為了獲取短期的地緣戰略優勢」。

美國國務卿布林肯則重申必須向較貧窮的國家提供更多疫苗。這些國家迄今獲得的疫苗數量遠遠少於富裕國家。布林肯表示，為了終結這場大流行病，我們必須向更多地方提供更多疫苗，此外，他表示G20將幫助低收入國家解決因疫情惡化之「嚴重的債務弱點」。

布林肯此行繼續推動拜登政府的多邊主義，他將於周二晚些時候返回華盛頓。他在會議上表示：「我們需要合作，我們需要真正做到這一點，而多邊主義將使之成為可能。」