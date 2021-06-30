公投是否延後？民進黨：防疫第一 12:062021/06/30 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨發言人周江杰。（資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會7月2日將研議公投案是否延後一事，民進黨發言人周江杰今表示，目前台灣正面臨 COVID-19疫情升溫，三級警戒管制措施尚未解禁，此刻防疫為第一優先要務。 周江杰強調，至於公投案是否如期舉行，民進黨尊重中選會依公投法及職權行使所做的決議。 他表示，相信中選會會根據中央流行疫情指揮中心對於疫情的發展與警戒措施、指引，做出妥適的決定。 828公投採不在籍投票？中選會：於法無據 《金融》股東會防疫滾動調整 集保將加強查核 #中選會 #延後 #民進黨 #公投案 #周江杰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨抗疫系列》國民黨持續協助抗疫捐贈 串聯各地救疫情 09:002021/06/30 政治 台灣防疫排名暴跌 媒體人：戳破民進黨一說詞 07:432021/06/30 政治 公投群聚恐成防疫隱憂 張其祿將提公投延期修法 10:432021/06/30 政治 黃子哲》防疫排行倒退嚕 甩鍋能力大躍進 09:052021/06/30 政治 民進黨市議員批殘劑施打疑似黑箱作業 中市府：作業全程錄影絕無黑箱 12:082021/06/30 政治 鳳山大樓隔離原則挨批蠻橫 衛生局未正面回應 11:202021/06/30 生活 股東會 室內限20人、室外限40人 04:102021/06/30 財經要聞 侯友宜參選總統呼聲衝第一 朱立倫：樂見藍營執政首長獲得最高滿意度 11:222021/06/30 政治 練鴻慶快評》館長大戰周玉蔻 10:542021/06/30 快評 鳳山強制清樓惹議 議員爆：仁武群聚案確診者也住那 11:512021/06/30 生活 觀策站》蔡政府防疫成敗，皆因政治防疫（呂謦煒） 09:002021/06/30 海納百川 政治熱門新聞 遭館長砲轟5字 周玉蔻爆氣開嗆蔡英文這句 網友大驚 - 政治 看完侯友宜民調 名醫：他該多學學 - 政治 贊成夜市微解封政策嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 Delta病毒侵台何時能解三級警戒 柯文哲吐11字 網讚爆 - 政治 中天上訴成功 傳播學者：NCC公信力深受衝擊 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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