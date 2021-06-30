中選會7月2日將研議公投案是否延後一事，民進黨發言人周江杰今表示，目前台灣正面臨 COVID-19疫情升溫，三級警戒管制措施尚未解禁，此刻防疫為第一優先要務。

周江杰強調，至於公投案是否如期舉行，民進黨尊重中選會依公投法及職權行使所做的決議。

他表示，相信中選會會根據中央流行疫情指揮中心對於疫情的發展與警戒措施、指引，做出妥適的決定。