日本醫藥品大廠中外製藥公司昨天向日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）申請兩種藥品的製售，做為治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）用藥。

日本放送協會（NHK）報導，中外製藥提出申請的是Casirivimab 及 imdevimab兩種藥品。這兩種藥品同時使用可降低COVID-19的作用，產生中和抗體，被稱為「抗體雞尾酒療法」。

中外製藥表示，在海外進行臨床實驗結果，確認具有可降低7成住院或死亡率的效果。

去年11月這兩種藥品做為未住院病患的治療藥，已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用權。中外製藥昨天向日本厚生勞動省申請希望能獲准製售。

兩種醫藥品被期待也能因應變種病毒株，如果獲得日本厚生勞動省批准，將提供日本國內使用的數量，已與日本政府達成協議。

中外製藥發表聲明，變種病毒株蔓延造成疫情長期化，因此需有新的治療選項。未來會與政府相關單位密切合作，期盼早日為患者提供新療法。

日本讀賣新聞報導，中外製藥向厚生勞動省申請「抗體雞尾酒療法」點滴藥作為治療2019冠狀病毒疾病的藥物，希望適用審核期縮短的「特例承認」。

這種點滴藥利用確診後恢復者的抗體等製成人工抗體。美國生物製藥商雷傑納隆藥廠（Regeneron）開發「Casirivimab + imdevimab」的抗體雞尾酒療法，美國前總統川普（Donald Trump）曾在確診後接受這種療法。