福壽實業公司贈送1600包雞精，支持清水分局全力抗疫。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

福壽實業公司贈送1600包雞精，支持清水分局全力抗疫。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

全國三級警戒三度延長，台中市清水分局肩負轄區治安、交通等勤務，防疫更是責無旁貸，站在第一線協助查察未戴口罩、違反群聚及營業場所禁制規定等工作，增加員警不少勤務工作。為支持警察抗疫，福壽實業公司今日上午贈送1600包雞精，除了為清水警方加油打氣外，要讓員警獲得完整營養及更多的好體力，做好防疫工作。

福壽實業公司董事長洪堯昆表示，疫情期間，增加警方不少工作，為了讓員警抗疲勞及補充體力，以自家農場自然飼養的牧草雞製成雞精，捐贈海線地區的清水警分局同仁，以行動力挺及感謝抗疫英雄的付出與辛勞，全民防疫一起度難關。

清水分局長張啓祥感謝福壽實業對於警方防疫工作的支持與肯定，抗疫期間，持續獲得各方的鼓勵打氣，是員警防疫最佳動力。張啓祥張啓祥並表示，全國三級警戒以來，同仁忙於配合執行各項防疫措，除了隨時提醒同仁作好個人防護及自身健康，呼籲請民眾務必配合及遵守，全民防疫一起來。