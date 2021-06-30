新華社30日報導，大陸首個採用設計施工總承包（EPC）模式建造的百萬千瓦級大型水電站──四川雅礱江楊房溝水電站，30日上午實現首台37.5萬千瓦機組併網發電。這也拉開了雅礱江中游電站次第投產發電的序幕。

據報導，規畫裝機容量約3000萬千瓦的雅礱江幹流，是大陸第三大水電基地。楊房溝水電站是雅礱江中游第一個投產發電的電站，年內中游的龍頭水庫兩河口水電站，也將投產發電。

楊房溝水電站是大陸國家清潔能源重大工程、大陸國家和四川省重點電源專案。在建設過程中，電站將設計、科研、施工單位深度融合，設計、施工人員同吃同住同工作，將設計單位技術優勢和施工單位現場經驗、設備資源充分整合，減少了傳統模式下，設計、施工單位不能有效溝通，資源、時間部分浪費弊端，實現「降成本、補短板、提品質、增效益」目的。

雅礱江流域水電開發有限公司楊房溝建設管理局局長、黨委書記曾新華說：「這是繼公開引入招標競爭的魯布革水電站之後，大陸水電建設領域又一次重要改革實踐。」

楊房溝水電站開工以來，工程建設安全和品質「零事故」，2020年12月30日開始下閘蓄水，較合同工期提前近一年，機組併網發電提前6個月，工程投資全面受控。

楊房溝水電站壩高155米，總裝機容量150萬千瓦，建成後多年平均發電量約68.56億千瓦時，可改善四川水電以徑流式電站為主、豐枯出力懸殊情況，有利於優化電源結構、提高電網運行品質。

今後，雅礱江中游梯級電站可通過已建成投運的雅中─江西±800千伏特高壓直流工程向江西負荷中心和華中電網送電。

同時，為助力碳達峰、碳中和目標，雅礱江公司還在原有的流域水能開發基礎上，提出了新能源及抽水蓄能開發戰略，規劃建設雅礱江流域水風光互補綠色清潔可再生能源示範基地，總裝機達8000萬千瓦。