國內疫苗嚴重不足,國人因疫苗不足而感到恐慌,甘冒風險飛往美國,甚至企業更包機赴關島施打疫苗,疫情管控亂象未獲控制,連帶影響民生經濟,台大國際企業系教授陳厚銘認為,特別就經濟領域危機管理領域,並非衛福部長陳時中所長,指揮中心必須考慮重組分工,組成專案小組,並納入民間企業力量,共謀對策。

陳厚銘指出,很難想像,台灣作為醫療保健模範生,卻出現沒疫苗可打的現象,國人甘冒風險飛往美國,企業包機赴關島施打疫苗,如此情景和去年成強烈對比,當時美國疫情嚴峻,甚至掀起一波旅美台僑返台避難潮,然而台灣當前面臨的挑戰比以前更為嚴峻複雜,不僅須對抗病毒,又得兼顧經濟發展。

陳厚銘表示,如今對抗病毒戰略不僅是「阻絕境外」與「防範社區感染」,還包括疫苗國際採購、國產疫苗研發與生產,以及授權製造供應鏈布局等項目。

陳厚銘提到,經濟危機管理涉及層面更為廣泛,需跨部會協調,而且經濟管理並非陳時中專長,面對此新的變局,因此建議指揮中心勢須考慮重組分工,針對不同關鍵項目組成專案小組,並納入民間企業力量,共同謀畫對策。

最近一期彭博社公布的「全球防疫韌性排名」,台灣由上個月世界排名第15名,跌至這個月的第44名。陳厚銘指出,這個月的「全球防疫韌性排名」衡量構面和上個月不同,除了囊括「疫苗接種率」、「封鎖嚴重度」兩項指標, 新加入「航班載客力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等兩項構面,總共4項。

陳厚銘提到,新加入的構面指標是衡量在健康安全考量下,各國政府放寬經濟管制與重啟商業活動的程度與作為。過去台灣防疫表現突出,成效全球矚目,接下來的挑戰正要開始,尤其是在疫情高度不確定下,如何尋求經濟成長。

陳厚銘提醒政府,抗疫如作戰,應先確認戰略目標,訂出正確方向,再研擬戰術,找出有效率的好方法,「也就是先做對的事 (do the right thing ),再把事做對(do the thing righ)!」