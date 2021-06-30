國內疫苗嚴重不足，國人因疫苗不足而感到恐慌，甘冒風險飛往美國，甚至企業更包機赴關島施打疫苗，疫情管控亂象未獲控制，連帶影響民生經濟，台大國際企業系教授陳厚銘認為，特別就經濟領域危機管理領域，並非衛福部長陳時中所長，指揮中心必須考慮重組分工，組成專案小組，並納入民間企業力量，共謀對策。

陳厚銘指出，很難想像，台灣作為醫療保健模範生，卻出現沒疫苗可打的現象，國人甘冒風險飛往美國，企業包機赴關島施打疫苗，如此情景和去年成強烈對比，當時美國疫情嚴峻，甚至掀起一波旅美台僑返台避難潮，然而台灣當前面臨的挑戰比以前更為嚴峻複雜，不僅須對抗病毒，又得兼顧經濟發展。

陳厚銘表示，如今對抗病毒戰略不僅是「阻絕境外」與「防範社區感染」，還包括疫苗國際採購、國產疫苗研發與生產，以及授權製造供應鏈布局等項目。

陳厚銘提到，經濟危機管理涉及層面更為廣泛，需跨部會協調，而且經濟管理並非陳時中專長，面對此新的變局，因此建議指揮中心勢須考慮重組分工，針對不同關鍵項目組成專案小組，並納入民間企業力量，共同謀畫對策。

最近一期彭博社公布的「全球防疫韌性排名」，台灣由上個月世界排名第15名，跌至這個月的第44名。陳厚銘指出，這個月的「全球防疫韌性排名」衡量構面和上個月不同，除了囊括「疫苗接種率」、「封鎖嚴重度」兩項指標， 新加入「航班載客力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等兩項構面，總共4項。

陳厚銘提到，新加入的構面指標是衡量在健康安全考量下，各國政府放寬經濟管制與重啟商業活動的程度與作為。過去台灣防疫表現突出，成效全球矚目，接下來的挑戰正要開始，尤其是在疫情高度不確定下，如何尋求經濟成長。

陳厚銘提醒政府，抗疫如作戰，應先確認戰略目標，訂出正確方向，再研擬戰術，找出有效率的好方法，「也就是先做對的事 （do the right thing ），再把事做對（do the thing righ）！」