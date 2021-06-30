衛福部長陳時中。（資料照）

面對近期Delta變種病毒侵台，以及台灣在美國媒體公布6月各國「新冠韌性排名」中，暴跌到44名，資深媒體人趙少康今(30日)在臉書直言，「蔡英文上、陳時中下」、「看來沒有人願意接替陳時中扛起抗疫重責，要陳時中每天苦著臉在那裡勉強支撐，對他是折磨，對台灣是災難，還是總統蔡英文自己披掛上陣，是非成敗一肩承擔。」

趙少康30日在臉書寫下，陳時中的桃園機場3+11大漏洞 ，造成全台三級警戒，多少餐廳關門？多少公司停班分流？多少商業活動停擺？多少人入不敷出？多少人病重病死？整體國家損失有多大？輕縱Alpha病毒從桃園機場破牆而入，搞得全台雞飛狗跳，又讓秘魯回台祖孫帶著更厲害的Delta病毒長驅直入直達屏東枋山，「陳時中一錯再錯，我早就說過：陳時中不下台疫情不會好，我們還要讓陳時中誤國誤民到何時？」

趙少康列出幾項防疫措施後說，「要陳時中對所有入境者快篩、普篩，他不聽；要他早進口、多進口疫苗，他不理；跟他說不可對國產疫苗揠苗助長，他不管；跟他說不要擋慈濟，他偏要；跟他說多買Novavax疫苗，他只願買200萬劑，他把台灣搞到等人送疫苗，把台灣搞到Bloomberg評比， 在53個主要經濟體中排名44，難道蔡英文除了陳時中，全台灣沒有人能夠接替他幹防疫總指揮？」

最後，趙少康指出，「陳時中邏輯性不夠完整，思考有破洞，執行就會有破洞，守不住桃園機場，只有靠全民打疫苗，疫苗政策又是千瘡百孔，連殘劑都變成稀有寶貝大家搶，看來沒有人願意接替陳時中扛起抗疫重責，要陳時中每天苦著臉在那裡勉強支撐，對他是折磨，對台灣是災難，還是蔡英文自己披掛上陣，是非成敗一肩承擔」。