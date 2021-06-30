員基急診科主任李旭雲（右）表示，感謝所有單位在疫情期間相挺醫護，這段時間特別是急診同仁，真的都非常辛苦，但這是上天賦予給我們的使命，所有同仁義不容辭守在第一線。(吳建輝攝)

1000雙的鐵人襪、50香的燕麥奶，將陸續送到一線醫護人員的手上。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情肆虐，三級警戒一延再延，所有醫護堅持崗位守在第一線，全身穿著防護衣忍受悶熱，久站還有各式挑戰，彰化縣議員劉惠娟就號召民間單位，共同捐贈1000雙具有除臭抗菌、吸震功能的鐵人襪，贈送給縣內11家醫院，當他們最強而有力的支撐，讓醫護「足」甘心。

彰化縣新冠肺炎疫情在應變中心、醫護人員，及多數縣民的共同努力下，已經漸趨穩定，許多單位也獻愛心捐贈各式物資，議員劉惠娟在臉書看到有醫護家屬許願，希望能有一雙好的襪子支撐久站的醫護，捐贈包括東螺承天宮、PLAYER直播、義格實業及亞斯多國際等公司共同響應。

員基急診科主任李旭雲表示，感謝所有單位在疫情期間相挺醫護，這段時間特別是急診同仁，真的都非常辛苦，但這是上天賦予給我們的使命，所有同仁義不容辭守在第一線，這當中可能不斷遭受挫折、身心上的壓力，重重打擊我們的信心，但只要想到有這麼多人支持，我們就有繼續堅持下去的力量。

劉惠娟表示，疫情期間各式防疫物資送到一線醫護手上，因為她看到有醫護不捨子女久站的雙腳紅腫，希望能夠能有一雙好的襪子支撐醫護，因此號召民間力量，共同捐贈給醫護人員，將陸續送到縣內11家責任醫院醫護的手上，讓我們的愛陪伴他們挺過疫情。