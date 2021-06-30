暢銷作家、現任高中老師蔡淇華是師鐸獎得主、也是台灣知名文壇人士，他29日在臉書上自曝某天接到電話，對方表示他的身分遭盜用擄車勒索，帳戶恐遭凍結，他心急之下提領現金150萬到指定地點，1名車手甚至上車後，趁他不注意時欲拿錢離開，他當下衝下車將錢要回，才發現全是騙局；他事後笑說「網中的魚，當下就是會笨掉」，臉書全文將詐騙過程一一披露，令大眾震撼。

蔡淇華說，他日前接到1通電話表示手機電話費逾期未繳，電話之後轉接另名專員，對方表示是他在新北市永和申請的市話號碼逾繳8658元，他強調沒有申請該電話後，對方則說可能是個資外洩，並再轉接至另名自稱電信局資安小組的人，對方說因為他曾經遺失證件，所以被盜用身分，必須透過電信警察開立報案三聯單，透過法院還清白；之後又有另名自稱警局上層的人說，日前還發現8件擄車勒索案，都是用他的電話做聯繫，他因此涉重嫌。

暢銷作家、現任高中老師蔡淇華是師鐸獎得主、也是台灣知名文壇人士，他在臉書上自曝險遭詐150萬的過程。（翻攝自蔡淇華臉書）

蔡淇華說，對方在電話中表示情況危急，勒索案的所得都匯入他的某家銀行帳號內，可能需凍結該帳號3年，他因此需要申請法院公證，並提領錢至另間公家銀行內，就能保住財產；之後他再接到另通電話，對方表示檢察官已獲准他申請公證，要求他到中國醫藥大學的停車場，到時會有檢察官助理拿傳票和申請書給他，並要求過程中電話都不能掛斷，會全程錄音作為法庭證據；之後他真的提領150萬到指定地點，果真有人出現並上車給他文件。

蔡淇華說，當下電話那頭要求他把錢拿給現場的人，對方會清點現金後貼封條，才能送入公銀行庫，並要他朗誦申請書文字，不料期間他突然聽到開門聲，於是急忙衝下車問對方要去哪，對方說上樓拿封條，他則強硬地說「你去拿，錢我保管」，於是他將現金再次拿回，而電話那頭則生氣地表示「專員在幫你，錢交給他，他在執行公務。」他這時才恍然大悟一切是詐騙。

暢銷作家、現任高中老師蔡淇華是師鐸獎得主、也是台灣知名文壇人士，他在臉書上自曝險遭詐150萬的過程。（翻攝自蔡淇華臉書）

蔡淇華表示，他之後趕緊離開現場，並查證對方提及的銀行，銀行確切表示沒有他的戶頭，他才揭露詐騙集團的慣用手法，「他們會把時間卡的很緊，讓你沒有時間做查證」，並利用當民眾被告知有官司危機時，常會理智斷線的弱點做攻勢，雖然後來釐清過程發現漏洞百出，「但網中的魚，在當下就是會笨掉！」並提醒民眾若涉及到錢，一定要求證再求證。