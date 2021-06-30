美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨天表示，台積電總裁在與她談話時，請求美國協助取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗。

雷蒙多接受路透社訪問時表示：「他請求幫忙，他已經和白宮高層官員談過。我們有所回應，我們當然想當個好夥伴，我認為確實有幫助。」

台灣2星期前表示，會放行鴻海與台積電自行洽購疫苗。

台積電對路透社發出聲明指出，他們認為「為台灣取得疫苗可替保護社區、確保正常運作盡一份力」。

路透社報導還說，台灣近期本土確診病例增加，儘管相對而言感染仍低，但當局正試著加快腳步取得已經訂購的疫苗。

台積電提出這項請求的同時，全球正面臨晶片荒，全世界的製造業生產都因此受到拖累，美國汽車業也不例外，而雷蒙多扮演的就是替美國企業解決晶片危機的重要角色。

儘管本土確診增加至今未對台灣晶片生產帶來太大衝擊，一些美國汽車業主管稍早卻私下告訴路透社，擔心疫情會衝擊到台灣對美國工廠的半導體輸出。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100630