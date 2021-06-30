歐美疫苗施打率漸漸提高後，經濟活動回溫，國際運動品牌Nike財報出色，寶成(9904)稼動率回穩，法人預期，2021年下半年製鞋、通路營收可望雙雙增加。

製鞋訂單回穩，稼動率逐季上揚，東南亞疫情影響相對低，法人指出，2021年下半年在產能增加及寶勝業績回穩下，預估寶成營收成長擴增至高雙位數。

在通路部分，Nike2021年4Q(財年止於5月)大陸市場營收年成長17%，而在618於天貓新增百萬名新會員，新疆棉影響逐步緩解。寶勝第2季營收雖因新疆棉衝擊導致衰退，但因折扣率減少，預期營業利益率仍可較去年同期成長。寶勝全年預計新展300~500店，預期將集中於下半年展店。

在製鞋出貨裕元方面，因應訂單需求，目前東南亞廠區受疫情影響相對低，稼動率持續拉升，2021年下半年隨著新產能陸續開出，及新聘人員效率提升，裕元製造端營收也將呈現高雙位數成長。