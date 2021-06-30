根據投信投顧公會統計自2015年至今，投資型保單類全委契約數量及有效契約金額，每年穩定同步成長。截至2021年5月止，有效契約金額突破9000億新台幣大關，來到9357億元，再創歷史新高，不僅較去年底的8137億元成長許多，跟2015年的4342億元相比，更是成長116%之多。在契約數量上，也從2015年的163件，增加至2021年的315件。

投資專家認為，透過投資型保單結合類全委帳戶來做資產配置甚至退休規劃，已經成為國內的投資趨勢之一，主因過去幾年金融市場長期處於低利率環境，讓許多人退休時須面對每月現金流需求。而類全委帳戶能依據保單需求來作客製化設計，一來帳戶多半會設計月撥回機制作為現金流來源；二來是交給投資專家做資產配置，將資金布局於全球金融市場，進而做到分險風散效果，較不會受到單一市場波動而對績效有大幅度影響。

瀚亞投資指出，類全委帳戶相當適合規劃退休需求之民眾，資產配置除了需要考量到現金流需求外，如何做好風險分散，提供資產下檔保護，都是操作團隊的優先考量。以瀚亞類全委操作團隊管理規模，自2015年底的26.61億元，一路增加至2021年5月的193.19億元，當中更包含規模破百億的類全委帳戶，顯示只要長線績效穩定，便獲得投資人青睞。