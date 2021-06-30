裕日車（2227）每股擬派發現金股利18.53元，訂8月5日除息。裕日車今年第一季每股賺2.7元，公司預估今年大陸小金雞東風日產汽車銷售目標128萬輛，高於去年的121萬輛，有助挹注裕日車今年營運仍有撐。

裕隆日產汽車去年第一季受大陸疫情影響，但去年第二季隨著大陸市場迅速回溫，去年受惠於大陸轉投資東風日產汽車業績增長，貢獻約78億元業外收益，推升去年EPS達21.8元，連續兩年賺逾兩股本。

裕日車去年度仍大方派利，每股擬派發現金股利18.53元，訂8月5日除息，總共將發出現金股息55.59億元，9月3日股東可領到現金發放。另外，裕日車決定股東會時間延期至7月20日召開。

裕日車今年第一季稅後純益8.09億元，比去年同期大增3.5倍，單季每股純益2.7元，主要是因為去年初新冠肺炎疫情爆發，衝擊大陸車市買氣，比較基期偏低。

今年以來，車用晶片短缺，略影響汽車供應，此外，包括鋼及各種塑料等料價格大漲，使裕日車材料成本增加，以及貨櫃運費增加，此外，台灣從5月中起疫情爆發，實施第三級警戒至今，將影響第2季台灣汽車銷售。短期台灣車市遭遇逆風。

不過，今年大陸車市回復成長，裕日車預估今年東風日產汽車銷售目標128萬輛，高於去年的121萬輛，可望帶動大陸東風日產的獲利續揚，為裕日車今年營運提供支撐，若下半年台灣車市銷售回溫，有助裕日車下半年營運加速，今年有機會再挑戰賺進兩個股本。