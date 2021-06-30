根據國際清淨運輸委員會（International Council on Clean Transportation, ICCT）發布的最新研究報告，美國在國內的電動車生產和普及方面落後中國和歐洲，且自2017年到2020年這樣的差距已經擴大。

研究顯示，自2010年到2020年間，全球的客用電動車產量超過1000萬部，在2017年底，美國汽車製造商占全球產量約20%，而到了2020年，這個占比下滑至18%；反之，中國和歐洲的生產比重則同步升高。

ICCT表示，促進電動車發展的政府政策造成了這樣的差異，其專案總監Nic Lutsey表示，為了促進電動車市場發展而推出強力政策的國家，其電動車產量就會增加，他表示:「數億美元就擺在桌上，但美國甚至懶得拉一把椅子坐下」。

研究發現，從2010年到2020年間，中國是最大的電動車生產國，佔全球電動車產量約44%，在這10年間的產量和銷量均達到約460萬輛。

從2010年到2020年間，歐洲占全球電動車產量約25%，累計生產260萬輛，但賣出320萬輛，成為了淨進口地區。

僅去年一年，美國汽車製造商至少生產45萬輛電動車，其中特斯拉占去年美國國內產量約85%。2020年美國的電動車年出口量超過21.5萬輛，在所有單一國家中排名第一。

拜登在5月時宣布美國政府將投入1740億美元提振國內的電動車產業，以扭轉美國在該領域落後中國的劣勢。他表示，美國要將電動車和車用電池的製造生產都留在美國，將這些相關的高薪工作機會留在美國。