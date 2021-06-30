二極體產業市況火熱，二極體廠-強茂(2481)訂單能見度已達年底，虹揚-KY(6573)及德微(3675)訂單也排到明年第1季，3家公司均預估，下半年會比上半年好，在業績進入高成長期下，強茂今天盤中股價創下90年轉上市後新高價，虹揚-KY及德微股價也同步止跌反彈。

受惠於伺服器、NB、血氧機、非安全性的車用周邊產品如：影音娛樂及車燈、工控MOSFET等功率元件應用增加，加上經濟規模及自動化效益顯現，帶動強茂業績展現強勁成長力道，強茂自結5月合併營收為12.18億元，年成長42%；稅前盈餘為2.58億元，年成長91%；稅後盈餘為1.89億元，年成長87%；單月每股盈餘為0.57元；累計前5月合併營收為54.93億元，年成長41.94%。

強茂表示，目前訂單能見度已達年底，且公司持續調漲產品價格，第2季業績可望比第1季好，下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。

虹揚-KY主要產品為太陽能二極體、橋式整流器，過去幾年受到轉投資玻封營運不佳及產品布局尚未發酵影響，營運陷入谷底，今年第1季依舊表現平平、處於虧損，不過，消費性電子、車用及太陽能需求自去年末開始增溫，二極體產業景氣反轉向上，虹揚-KY亦因相關電源整流應用分離式元件、太陽能旁路二極體訂單強勁，且公司在第2季已調整產品價格，營運已現轉機。

虹揚-KY自結5月合併營收為2.14億元，較上月增加3.49%，年增75.23%，營收連續兩個月突破2億元，也是虹揚-KY上市後首次連續兩月營收破2億元；累計前5月合併營收為9.46億元，年成長69.18%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，電源供應類分離元件、太陽能旁路二極體需求強勁，訂單能見度至年底，甚至部份交期已排到明年；同時虹揚-KY也積極布局保護類元件與蕭特基二極體等產品，並有數種熱門封裝產線擴增，預計於第2季將陸續完成布建，完成後產能可提升約35%，希望能於今年下半年開始挹注公司業績。

在新產品部分，虹揚-KY保護元件主要為ESD、TVS等，並鎖定3C、NB等消費性電子領域，預計下半年有明顯進展，對公司業績及毛利可望有明顯貢獻；除保護類元件，虹揚-KY研發的快恢整流二極體、太陽能旁路二極體、橋式整流器、SiC蕭特基二極體、SiC MOSFET、MOSFET等10餘款新產品研發亦可望於今年第4季或明年第1季對公司業績帶來正向發展。

受惠於WFH(在家工作)需求帶動遠端伺服器、NB、電視、通訊和遊戲機應用之二極體需求增加，德微5月合併營收為1.71億元，連3個月創下單月歷史新高；累計前5月合併營收為7.9億元，較去年同期年成長19%，由於訂單強勁，德微表示，樂觀看待第2季獲利。

德微於2020年啟動自動化產線第一期投資，目前已全數建置完成並試機中，預計今年第3季正式量產交貨，目前德微訂單已排至明年第1季，隨著新產能加入，今年營運可望逐季攀升，營運展望很樂觀，全年業績有機會創下歷年新高。