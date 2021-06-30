板橋大遠百櫃員確診 昨提早閉館、今休館清消 12:312021/06/30 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋大遠百今休館1天清消，全員快篩。（遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百昨（29日）18時提早2小時閉館清消，經新北市衛生局昨晚證實館內一名櫃員29日PCR檢測陽性，板橋大遠百今宣布，暫停營業一天，再度進行全館清潔消毒且立即安排全員快篩，且依照疾管署規範，個案資訊由指揮中心或各地方政府統一對外公布。 板橋大遠百表示，本周6月27日周日至6月30日周三共進行3次消毒工作，以確保館內環境、人員安全。 屏東移工曾搭確診司機車 南投今緊急採檢仁愛鄉華崗民眾 釐清屏東Delta傳播鏈關鍵在他 醫揭疫調疑點：令人不安 #板橋大遠百 #櫃員 #閉館 #清消 #29 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋大遠百櫃姐確診 宣布暫停營業1天 10:512021/06/30 生活 鳳山強制清樓惹議 議員爆：仁武群聚案確診者也住那 11:512021/06/30 生活 獨》衛生局證實板橋大遠百櫃姐確診 婆婆環南市場先染疫 21:182021/06/29 生活 仁大工業區連5次遭放大量汽油瓶引恐慌 送貨員遭逮真相曝光 10:342021/06/30 社會 傳有櫃姐家人確診 板橋大遠百提前打烊消毒 20:302021/06/29 生活 獨／板橋某診所醫師快篩陽性 看診人數嚇壞疫調人員 12:442021/06/30 生活 指揮中心公布簡訊實聯制調用紀錄 新北市／台北市疫情嚴重未入前三 14:302021/06/29 科技 Delta竄枋寮 篩檢站現排隊潮 04:102021/06/30 焦點要聞 防疫幕後英雄 中市為清潔隊員獎勵防疫勳章 11:282021/06/29 生活 桃園環南市場攤商 自篩確診首例 04:102021/06/30 地方新聞 台南安南家族群聚8染疫 篩檢近4千人 檢驗結果均陰性 12:562021/06/30 生活 生活熱門新聞 中壢超級傳播者已插管難疫調 衛生局長：可能還有漏掉的 - 生活 直播》屏東Delta傳染鏈未釐清 陳時中最新說明 - 生活 直擊屏東枋山2村解封首日 巿場這一幕令人意外 - 生活 高雄鳳山某大樓漏夜清樓 181人PCR採檢結果出爐 - 生活 7月新制攸關荷包 沒跟到虧大了！10大重點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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