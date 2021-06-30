板橋大遠百昨（29日）18時提早2小時閉館清消，經新北市衛生局昨晚證實館內一名櫃員29日PCR檢測陽性，板橋大遠百今宣布，暫停營業一天，再度進行全館清潔消毒且立即安排全員快篩，且依照疾管署規範，個案資訊由指揮中心或各地方政府統一對外公布。

板橋大遠百表示，本周6月27日周日至6月30日周三共進行3次消毒工作，以確保館內環境、人員安全。