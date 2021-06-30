睽違5年，台美今天重啟TIFA復談，蔡英文總統昨說議程包含簡化疫苗等物資進口程序，國民黨主席江啟臣表示，這應該在平常就可以談，可見蔡政府慢半拍，至於美國白宮否認以疫苗換晶片，江認為美國是基於人道救援，他再次呼籲，政院應公開談判議程，若我方做出具體承諾，應接受民意與國會監督。

針對蔡英文總統說TIFA談議程包括簡化疫苗等醫療物資的進出口程序，江啟臣認為，照理講這個平常就可以談，不需要等到TIFA復談再來談，可見蔡政府慢了半拍，如同美國捐贈疫苗給台灣也在很短時間就抵台，因此程序不是現階段的問題或障礙，民眾關注的是能否加購疫苗，甚至已經採購的疫苗何時能抵台。

TIFA視訊會議上午召開，美國白宮發言人莎琪否認以疫苗換取台灣半導體，江啟臣說，美國捐贈疫苗給台灣，是基於人道救援與國際援助，應該不是所謂的條件交換，因為台灣疫情困境讓美方了解到，此破口可能影響國際產業鏈供應，他強調，對於美方捐贈跟善意，不需要用條件交換來看待。

江啟臣指出，這5年來，歷經美方兩度政權輪替、中美貿易戰、新冠疫情，對台美雙邊產業經濟都帶來不小影響，如今雙邊終於有機會坐下來，就貿易投資的方方面面重新討論調整，值得高興。

江啟臣表示，不過正如幾年前兩岸《服貿》爭議所凸顯的，台灣在民主化進程中，政府對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待。經貿談判要能取得社會支持與信任，「訊息透明」、「民主參與」與「國會監督」是不可迴避的原則。

江啟臣再次呼籲，行政院應公開談判議程，邀請社會各界檢視，甚至傾聽各界在台美貿易上遇到的問題，與美方提出協商；我方要做出的具體承諾，也應接受民意與國會的監督，若有可能衝擊到國內民生、產業的部分，務必要先透過「公聽會」或「聽證會」來徵詢各方意見，切忌行政專斷，招致「黑箱」疑慮。

江啟臣提醒，尤其是如「萊豬進口」這種已經引起社會公憤，並正透過公投程序進行民主複決的爭議事項，蔡政府應善盡充分溝通之則，切勿給美方不實的承諾期待，期許我方談判代表團能不卑不亢、有為有守，在深化台美經濟合作的方向上，替台灣爭取最大利益。

國民黨前主席朱立倫也說，樂見TIFA復談，這也是拜登政府上台後的經貿政策的改變，希望有具體成果，貿易談判一定有得有失，但每次台美經貿談判都應以台灣人最大利益為出發點。