輔大醫院配合中央政府政策，自即日起調低新冠肺炎自費檢驗價格，取消國際醫療件並調降約3成價格，使原先一般件常規檢驗費5千元，急件7千元，國際醫療7560元，目前只分一般件3500元與急件4500元，且急件最快8小時當天取件，一般件隔天也可以取件。

輔大醫院指出，新冠檢驗每天上午8時至12時採檢，民眾可以先到醫院網站預約，免除現場作業及等候時間。急件上午8時至10時完成掛號，當天下午6時後取件；一般件上午10時至12時完成掛號，第2天早上10時可以取件，隔天下午6時後也可拿到報告。

院長王水深說，輔大醫院自去年8月開始新冠肺炎檢驗，已執行超過7千人次。隨著疫情變化，出境人次增多，民眾因為出國工作或求學等，需要自費提出核酸檢測證明，輔大醫院配合政府協調降價，檢驗結果提供中文、英文報告。

院長王水深補充，因應每家航空公司證明格式不同，輔大醫院另外提供適航證明掛號服務，民眾到輔大醫院新冠肺炎檢驗，現場提交身分證（居留證）及護照正本、影本、申請表，表格詳見醫院網站。