Delta疫情風暴影響民眾施打踴躍 快打站無殘劑可打民政局致歉

台中市30日開放75、76歲以上長輩接種AZ疫苗，44個快打站接種出現久違的爆打潮，快打站上午9時前就湧入大批人潮，部分站點很快疫苗就打完。中市民政局指出，因日前出現緩打潮，每日以5成估算這波疫苗接種數，研判受印度變種病毒確診個案影響，施打人潮十分踴躍，很多接種站無殘劑供其餘民眾接種。

民政局指出，台中市75至76歲長者約2萬多人，日前AZ疫苗結餘約8000劑，因施打站以過去施打率約5成準備，未料今天各站施打情形踴躍，至少有7成施打率，連日前77歲以上未施打的長者，今天也到場施打造成疫苗不足，各區內快打站協調調貨，並向衛生局調疫苗。

市議員邱素貞說，疫苗施打一度出現緩打潮，國光國小快打站30日卻出現踴躍接種情形，可能受Delta疫情影響民眾警覺性提高。有民眾反映，他依照時間來施打輪到施打順序，現場卻沒疫苗可打讓他傻眼，快打站只得向衛生局調貨因應。

邱素貞表示，當疫苗馳援時，因現場排隊施打民眾只有零星人數，以目前一瓶新冠肺炎AZ疫苗均為10人份，開瓶人數不足，快打站急得到處打電話，通知列冊民眾來施打。部分接種站民眾前往等候施打殘劑，卻是已無殘劑可打，引起民眾不滿。

民政局長吳世瑋強調，應是受到印度變種病毒的影響，今天民眾接種意願變的很高，讓大家白跑一趟是市府估算錯誤，他向民眾抱歉。