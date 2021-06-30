印度Delta變種病毒引發全球疫情升溫，台灣屏東自秘魯返台的祖孫至今引發14人群聚感染。台大公衛學者陳秀熙推算，以英國爆發Delta病毒群聚事件來推估，屏東群聚確診人數應有75人，如今卻只找到14人，有兩大原因，分別是：還沒找到隱形感染者，未來可能出現；以及歸功於台灣實施三級警戒，有效阻斷跨縣市傳播與社區感染。

陳秀熙表示，造成這次屏東Delta病毒群聚事件的秘魯祖孫，入境時有持陰性證明，也沒有發生症狀，居家隔離期間才出現症狀，這也是Delta病毒的特性之一，還好屏東縣政府很快封村，做出隔離與篩檢決定，避免影響鄰近區域與其他縣市，這與國外控制有很大不同。目前果農夫婦2人雖尚未找到感染源，單推測也應是Delta病毒，經過詳細疫調之後，很快會釐清感染源，找到感染的拼圖。

陳秀熙表示，依據英國12月爆發出初期情境，推估Delta基礎再生數與社區流行規模，Delta的R0值為7.6來推算，屏東感染數會有75人感染，但現在做了兩個村的快篩，與PCR檢測，發現人數還是維持在12位，加上兩個境外共14人。

他認為人數低於模型的可能原因有兩個，一個為隱性感染者還沒找到，但未來會陸續出現，第二種，則可能是因目前台灣一直在三級警戒，社交距離、口罩實施很嚴格，並以第二種可能最高。但目前看來屏東疫情已經有受到控制。

但陳秀熙強調，還要持續觀察，還有看看其他地區是否出現Delta病毒，這也是要不要解封的科學證據之一。