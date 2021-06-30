宅神朱學恒今（30）日在臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，貼出一張台北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為妨害公務案，並要他7月13日到中山分局說明。對此，資深媒體人羅友志直呼，「好大的官威啊！」全國公務人員協會前理事長李來希則提醒，「千萬不要到警局應訊」。

據了解，朱學恒遭傳喚是因日前送花籃到中央流行疫情中心，遭不滿民眾檢舉。他今日在臉書表示，「當局果然開始追究責任啦」「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人啦！」

朱學恒收到台北市政府警察局中山分局的傳喚通知書。（圖／摘自朱學恒臉書）

全國公務人員協會前理事長李來希透過臉書力挺朱學恒，並提醒有一事請記住，「千萬不要到警局應訊」，因人民有權拒絕這種無端擾民的行為。

羅友志則轉PO朱學恒文章，在臉書寫下，雖然深愛這塊土地，但是「深自以有這樣的政府為恥！」一位民眾表達自己的聲音，公部門可以不接受，但是把言論自由移送法辦，好大的官威啊。

過去總統蔡英文說，「如果我聽不到，可以拍桌！」羅友志痛批，「根本是個屁！」他知道警方的無奈，但為了那一口飯還是做了，並開玩笑說，記得到時候給「這個胖子（朱學恒）」一頓「粗飽」，「茶葉三萬招待（茶葉慢、燒開水慢、泡茶慢）」，並喊話台派跟1450，「高潮完記得擦擦手」。