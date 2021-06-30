旱災經濟部災害緊急應變小組於30日召開工作會議，部分水庫已有滿庫或接近滿庫情形，水情已經有明顯改善，經濟部表示，新竹、嘉義及臺南水情恢復正常。

經過檢討後，經濟部決定苗栗地區維持減壓供水黃燈及臺中地區減量供水橙燈，其他地區依水情評估結果調整燈號，包括桃園地區由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈，新竹地區由減壓供水黃燈回復水情正常，嘉義及臺南由水情提醒綠燈回復水情正常，並配合以區域調度方式有效利用水資源，如調整桃園調度至新竹水量降至每日8萬噸、增加由新竹調度每日1萬噸至苗栗、臺南南化水庫以連通管保持每日40萬噸區域調度功能。

外界關心今年二期稻作供灌，經濟部指出，除了桃園、石門、新竹、苗栗明德及嘉南第1~4組灌區已經在前次旱災中央災害應變中心6月22日會議決定依農田水利署規劃期程展開節水供灌外，今日會議決定苗栗中港溪、臺中大安溪、大甲溪及嘉南第5~6組灌區在優先運用川流地面水源下，透過加強水閘門調控、採行區域輪灌及加強灌溉管理等節水供灌減少水庫出水原則下，優先利用中港溪田美堰、大安溪士林堰及大甲溪德基水庫下游河川水量供灌，除能引水至永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄存外，又可節省水庫出水共約5800萬噸，以維持農業用水需求及兼顧水庫蓄水，穩定苗栗及臺中地區用水。